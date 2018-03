Anzeige

Bensheim.„Wahlverwandtschaften? Interferenzen zwischen Industriebau und dem Neuen Bauen 1925-1955“ lautet der erste Vortrag des kürzlich gegründeten Kunstarchivs Bergstraße. In Kooperation mit der Felsberg-Akademie findet die Veranstaltung am Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr im Museum statt.

Eröffnet wird die Reihe mit einem Beitrag zur Architekturgeschichte durch den Leiter des Archivs der Avantgarden der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Dr. Rudolf Fischer. Der Referent studierte Bauphysik, Kunststofftechnik und Innenarchitektur in Stuttgart und Rosenheim sowie Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte in München und Frankfurt.

Fischer schloss das Studium mit Diplom ab und magistrierte außerdem zum Thema Industriebauten zur Weimarer Republik. 2009 promovierte er im München über Industriebauten in Architekturzeitschriften der Moderne. Bis zum Jahr 2017 war er Projektkoordinator und stellvertretender Projektleiter am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München.