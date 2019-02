Vortrag über Armenien im PiPaPo

Bensheim.Der gebürtige Lorscher Ernst-Ludwig Drayß (Bild) präsentiert am Mittwoch, 20. Februar, 19.30 Uhr, im PiPaPo-Theater in einem Multimedia-Vortrag ein Land mit einer uralten Kultur, einem tiefen Glauben – das erste christliche Land überhaupt – und einer fantastischen Naturvielfalt: Armenien, geografisch schon immer an der Naht zwischen Ost und West gelegen.

Die Armenier haben eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Der Bensheimer Ernst-Ludwig Drayß bereist seit 1994 regelmäßig das Land, etablierte eine Unesco-Partnerschaft zu Deutschland und ist heute dort in vielfältiger Weise engagiert. Bei seinem Vortrag nimmt er die Besucher mit auf eine Insider-Reise in ein Land, das die Wurzeln unserer Kultur beherbergt.

Der Förderkreis Kleinkunst und Kultur lädt zu diesem interessanten Vortrag ein. Einlass ist um 18.30 Uhr. Tickets (und Reservierungen) gibt es in der Musikbox, Telefon 06251/610540. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.02.2019