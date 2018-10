Vortrag über die Bibliotheca palatina

Bensheim.Die „Bibliotheca palatina“, die Mutter aller Bibliotheken, war zum Beginn der Neuzeit die wohl größte bekannte Bibliothek – die Pfälzer Sammlung. Hervorgegangen ist sie aus der Sammlung des Pfälzer Kurfürsten und der Stiftung der Universität Heidelberg im 16. Jahrhundert.

Berühmte mittelalterliche Handschriften und Kunstwerke der frühen Buchdruckerei waren hier versammelt. Im 30-jährigen Krieg wollte der bayrische Herzog Maximilian die Bibliothek nach München bringen, scheiterte aber am päpstlichen Gesandten. Auf Eselsrücken wurden Tausende Exemplare, vorwiegend in Latein, nach Rom in die Vatikanische Bibliothek gebracht, nur wenige Bände verblieben in Deutschland.

Digital wieder vereinigt

Es ist der Beharrlichkeit vieler zu verdanken, dass heute der Bestand der Palatina wieder vereinigt ist – zumindest digital. Über diese Arbeit berichtet Dr. Maria Effinger von der Universitätsbibliothek Heidelberg am heutigen Mittwoch, 24. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrsaal von Sankt Georg, Marktplatz 10, auf Einladung des Museumsvereins Bensheim.

Sie wird außerdem über ein Projekt berichten, welches alle Dokumente mit Bezug auf das Kloster Lorsch digital vereinigt – dabei sind auch einige Urkunden der Pfarrei Sankt Georg. Eingeladen zu dem Vortrag sind alle Interessierten bei freiem Eintritt. red

