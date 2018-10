Vortrag über die Ewige Stadt

Bensheim.Rom – die „Ewige Stadt“ – ist in diesem Jahr Themenschwerpunkt des deutsch-italienischen Freundeskreises Bensheim – Riva del Garda. Hatte Georg Drinnenberg, der ehemalige Oberstudienrat am AKG, bereits mit seinem Vortrag „Wege in Rom“ und seinem großen Engagement bei der Kulturreise des Vereins in Rom und im südlichen Latium sein lexigrafisches Wissen über diese Sujets bereitwillig an die Zuhörer und Reiseteilnehmer weitergegeben, so rundet er nun seine Wissensvermittlung durch einen Perspektivwechsel ab.

Denn Rom, vom kleinen agrarischen Stadtstaat zur Kapitale eines Weltreiches aufgestiegen, hat seit über 2000 Jahren Weltgeltung. Und wer von Rom, der Stadt und ihren Mächtigen und weniger Mächtigen spricht, der bündelt immer subjektiv seine Meinung über Personen, Zustände und Entwicklungen. Was liegt näher, als in einem Kaleidoskop darzustellen, was Politiker und Witzbolde, Wissenschaftler, Künstler, Heilige und Reformatoren über Rom gesagt, geschrieben und gedacht haben. Georg Drinnenberg präsentiert seine vielfältigen Lesefrüchte am Dienstag (6.) um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Sankt Georg. Der Eintritt ist frei, Gäste sind wie immer willkommen. red

