Bensheim.Galapagos – ein paradiesische Inselarchipel – besteht aus 13 größeren Inseln. 97 Prozent der Landfläche wurden 1953 zum Nationalpark erklärt. Islas Encantadas („Verzauberte Inseln“) wurden die Inseln 1535 von ihrem Entdecker Tomás de Berlanga benannt.

Jürgen Schneider zeigt in seinem Vortrag am Donnerstag (15.) um 19 Uhr im Naturschutzzentrum Bilder von einer einmaligen Natur mit gigantischen Riesenkakteen, Lavastrukturen und einer Vertrautheit der Tiere, wie man sie sonst so gut wie nirgends auf der Erde erleben kann. Berühren darf man die Tiere nicht, das ist strengstens verboten, auch ist der Besuch der Insel limitiert und wird von der Nationalparkverwaltung geregelt. Schnorcheln kann man jeden Tag, denn die Unterwasserwelt ist nicht weniger spektakulär und man kann mit Seelöwen und Galapagospinguinen schwimmen. Seit Charles Darwin die Inseln 1835 berühmt machte, wurden die Naturschätze geplündert.

Es gibt Logbucheinträge von Walfängerbooten, die belegen, dass bis zu 1200 Riesenschildkröten als Proviant an Bord genommen wurden. Die meisten Schildkröten haben sich auf die Vulkane der Hauptinsel zurückgezogen und kommen nur noch zur Eiablage in tiefere Regionen. Aber die ecuadorianische Regierung unternimmt viel, um dieses faszinierende Eiland zu erhalten.