Vortrag über Erich Fromm

Auerbach.Für Mittwoch (10.), 19.30 Uhr, lädt der Synagogenverein zu einem Vortrag in die ehemalige Synagoge (Bachgasse) ein: Elias S. Jungheim spricht über „Erich Fromms Judentum bis zum Jahr 1926“.

Erich Fromm, Psychoanalytiker, Sozialpsychologe und Autor, wurde 1900 in Frankfurt geboren und lehrte zunächst in seiner Heimatstadt, seit 1934 im Exil in den USA an verschiedenen Universitäten. Er starb dort 1980. Der Referent befasst sich mit einem besonderen Aspekt der Sozialisierung des jungen Fromm, nämlich seiner Herkunft aus dem orthodoxen Judentum: „Im Vortrag wird Fromms bisweilen von der Wissenschaft vernachlässigter jüdischer Hintergrund beleuchtet: Erich Fromm wurde in ein jüdisch-orthodoxes Umfeld hineingeboren. Das heißt, dass ihn Bibel- und Talmudunterricht, die Speisegesetze sowie die strenge Einhaltung des Shabbats von Kindesbeinen an prägten.“

Elias S. Jungheim hat Philosophie sowie Jüdische Studien in Heidelberg studiert und ist seit 2018 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Martin-Buber-Lehrstuhl in Frankfurt tätig. Zudem ist er im Vorstand der internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft. Alle Interessierten sind willkommen, der Eintritt ist frei, für Spenden ist der Verein dankbar. red

