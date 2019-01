Vortrag über Frère Roger

Bensheim.Die Frauengesprächsrunde am Vormittag der Michaelsgemeinde trifft sich am Donnerstag, 24. Januar, 9 Uhr, im Pfarrzentrum Süd, Hemsbergstraße 48. Das Thema lautet: Frère Roger und die Gemeinschaft von Taizé.

In einem kleinen südburgundischen Dorf ließ sich Frère Roger 1940, mitten im Krieg, nieder und versteckte Flüchtlinge, besonders Juden. Heute ist der Name dieses Dorfes weltbekannt und steht synonym für eine Gemeinschaft von Brüdern: die Communauté de Taizé. Zehntausende Jugendliche aus aller Welt sind bei ihr zu Gast. Die meditativen Gesänge von Taizé werden weltweit in christlichen Gemeinden gesungen. Auch in Bensheim gibt es regelmäßige Taizé-Gebete.

Wer war der Gründer von Taizé, wie verlief sein Leben, was war seine Vision? Wo steht die Gemeinschaft von Taizé heute? Diesen Fragen wird Pfarrer Kunz nachgehen. red

