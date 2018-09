Vortrag über Freiwilligenjahr in Tansania

Bensheim.Für Mittwoch, 12. September, 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Kirchturmgepräch ein. Luzie Zillig und und Luisa Herborn werden aus Tansania berichten. Ein Jahr verbrachten sie als Weltwärts-Freilwillige in Njombe. Die Michaelsgemeinde hat eine Partnerschaft mit dem dortigen Kindergarten.

Die beiden Freiwilligen arbeiteten im Kindergarten mit und lernten das Land kennen. Die Partnerschaft zwischen dem Hemsbergkindergarten und dem Kindergarten in Njombe wurde vor acht Jahren begründet. Die Michaelsgemeinde unterstützt Kindergartenprojekte der Diozese. Neben der Unterstützung des Kindergartens wird die Ausbildung von Erzieherinnen gefördert. Zurzeit absolvieren neun Frauen eine Ausbildung an einer Fachschule in Mtwara, die die Gemeinde finanziert. red

