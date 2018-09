Vortrag über Gandhi

Bensheim.Zur Frauengesprächsrunde am Vormittag lädt die Michaelsgemeinde am Donnerstag, 20. September, 9 Uhr, ins Pfarrzentrum Süd, Hemsbergstraße 48 in Bensheim ein. Pfarrer Stefan Kunz wird über Mahatma Gandhi (1869-1948) referieren.

In der Ankündigung heißt es: Gandhi, der „Befreier Indiens“, ist längst zu einer Ikone geworden. Doch hinter dem Bild dieses „Heiligen“ verblasst oftmals die Erinnerung an den Menschen Mohandas Karamchand Gandhi, an einen Politiker, der große Höhen und Tiefen durchlebte; an einen Reformer, der irren konnte; an einen rastlosen Idealisten, dem das wahre Leben manch herbe Lektion erteilte – an einen Mann von bestechender Originalität, gepaart mit einer außergewöhnlichen Willenskraft und inneren Lauterkeit.

Seine Gedanken und Impulse sind bis heute von großer Bedeutung und Aktualität. Pfarrer Kunz wird in Leben und Werk dieses Mannes einführen, der zu den maßgebenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gehörte.

Auf einen interessanten Vormittag freut sich das Vorbereitungsteam der Frauengesprächsrunde. red

