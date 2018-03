Anzeige

Bensheim.Die Kolpingsfamilie Bensheim lädt ein zu einem Vortrag von Richard May über dessen humanitäre und soziale Hilfeleistungen in Nepal. Die Veranstaltung findet statt am Montag (19.) um 19.30 Uhr im Kolpinghaus. May war nach dem erschütternden Erdbeben im April 2015 bereits in Nepal, um vor Ort Hilfe zu leisten. Auch 2017 führte ihn sein Weg dorthin, nachdem er zuvor zu Spendenaktionen in seiner Heimatregion aufgerufen hatte.

Besonders liegen ihm zwei Kinderhäuser in Kathmandu und Sankhu am Herzen, die er mit Lebensmitteln, Kleidung und Artikeln des täglichen Bedarfs versorgt und unterstützt hat. red