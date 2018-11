Vortrag über Klangschalen

Bensheim.Heilpraktikerin Sylvia Lösch referiert beim Verein für Volksgesundheit über Tibetische-Kangschalen und deren Bedeutung bei der Klangmassage.

So wird erklärt, was die Klangschalen mit unserem Körper machen. „Die erzeugten Schwingungen gehen mit dem Köper in Resonanz und bewirken einen harmonischen Ausgleich und Wohlbefinden“, schreibt der Verein. Teilnehmer könnten davon selbst überzeugen. Durch eine kleine Meditation dürfe sich jeder in eine große Klangschale hineinstellen und die harmonisierende Wirkung auf seinen Organismus selbst erleben.

Der Vortrag findet am Mittwoch (14.) um 14.30 Uhr im Seniorentreff in Bensheim, Hauptstraße 53, statt. Der Eintritt ist frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2018