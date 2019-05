Vortrag über Kräuter und Gewürze

Bensheim.Der Verein für Volksgesundheit lädt für kommenden Mittwoch, 15. Mai, um 15 Uhr zu einem Vortrag in das Café Klostergarten im Mehrgenerationenhaus (Klostergasse 5 a) ein.

Wenn es um gesunde Ernährung geht, dann denkt man in erster Linie an Vollkornprodukte, an wenig Fleisch, wenig tierische Fette, an frisches Obst und Gemüse. Aber man denkt nicht unbedingt an Kräuter und Gewürze. Dabei sind sie bei der gesunden Ernährung das Tüpfelchen auf dem I, schreibt der Verein.

Heilende Wirkung

Durch Kräuter und Gewürze lassen sich Mahlzeiten schnell mit wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen anreichern. Zahlreichen Kräutern wird sogar eine heilende Wirkung zugeschrieben. Sie beugen Krankheiten vor und helfen bei vielen Leiden.

Was steckt nun drin in den grünen Blättchen, Blüten und Sprossen? Welche Inhaltsstoffe sind enthalten? Und welches Kraut ist gegen welche Beschwerden gewachsen. In diesem Vortrag wird Ulrike Vogt-Saggau diese und viele weitere Fragen beantworten. red

