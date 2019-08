Vortrag über Leben in Tansania

Schwanheim.Für Dienstag, 3. September, lädt die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim um 19 Uhr zu einem Vortragsabend ins Haus der Begegnung, Rohrheimer Straße 27, ein.

Martina Pfeiffer hat kürzlich die Gemeinde Morogoro der Moravian Church im ostafrikanischen Tansania besucht und dort interessante Einblicke in das dortige Alltagsleben gewinnen können. Seit 2015 ist die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim mit der Gemeinde partnerschaftlich verbunden. Es findet ein reger Austausch mit gegenseitigen Besuchen und Übermittlung von Nachrichten und Bildern via Internet statt.

Zum ersten Mal hat nun ein Mitglied der Schwanheimer Gemeinde mehrere Tage am Gemeindeleben der afrikanischen Partner teilnehmen können. Gottesdienstbesuche, Kontakt zum Chor und der Frauengruppe und viele persönliche Begegnungen ermöglichten einen tieferen Einblick in den Alltag. Davon soll an diesem Abend berichtet werden.

Der Eintritt ist frei, Interessierte sind willkommen. red

