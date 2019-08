Vortrag über Reise in den Nahen Osten

Bensheim.Für Mittwoch (21.) um 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zum Kirchturmgespräch mit Ingolf Matz ein. Er wird über eine Reise in den Nahen Osten berichten, die nach Jordanien nach Gerash und ins einzigartige Petra führte.

In Palästina wurde Jericho, der Ort der Taufe Jesu, Hebron mit den Patriarchengräbern und natürlich Bethlehem besucht. In Israel folgte die Gruppe den Spuren Jesu in Nazareth, Genezareth und Jerusalem. Tief beeindruckt waren die Reisenden auch von den Chagall-Fenstern in der Synagoge im Hadassah Hospital und der Gedenkstätte Yad Vashem.

Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit zum Gedankenaustausch über die Lage in dem permanenten Krisengebiet. red

