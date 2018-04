Anzeige

Bensheim.Die Schüßler-Mineralsalzlehre hat in den letzten Jahren in der Naturheilkunde an Bedeutung gewonnen. Schüßler-Salze aktivieren die zelleigene Energieproduktion, indem sie Mineralsalze im Körper sinnvoll ergänzen und ausgleichen.

Einnahme und Kombination

Ein Workshop der Kreisvolkshochschule Bergstraße klärt die richtige Handhabung: Wie ich finde ich das richtige Salz? Wie viele Salze pro Tag darf ich einnehmen? Kann ich Salze beliebig miteinander kombinieren? Wann ist die beste Einnahmezeit? Mitbringen sollte man Schreibzeug, heißt es in der Ankündigung.

Anmeldung erforderlich

Der Kurs läuft am Montag, 23. April, von 19 bis 21 Uhr, im Goethe-Gymnasium (Raum W204). Infos und Anmeldungen – bis spätestens Donnerstag, 19. April, bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/5826376. red