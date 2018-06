Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag (5.) findet um 14.30 Uhr der nächste Kaffeenachmittag des Awo-Ortsvereins statt. In gemütlicher Runde können im Sozialzentrum in der Eifelstraße die neuesten Nachrichten ausgetauscht werden. Zusätzlich wird Peter Hoffmann von der Polizeidirektion Bergstraße über Schutz vor Kriminalität im Alltag informieren.

Ob an der Haustür, am Telefon im Urlaub oder einfach unterwegs sind gerade ältere Personen durch Diebe und Langfinger gefährdet. Wie den Tricks der Kriminellen begegnet werden kann, wird Peter Hoffmann an verschiedenen Beispielen aufzeigen.

Ausflug ins Elsass

Gleichzeitig weist die Awo auf ihren nächsten Ausflug am 19. Juli hin. Ziel ist das Elsass. Besucht wird Obernai, auch Perle des Elsass genannt. Yvonne Dankwerth, die Vorsitzende des Bensheimer Ausländerbeirats, wird den Teilnehmern die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt näher bringen. Diese Fahrt ist ausgebucht, man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen.