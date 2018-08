Vortrag über Stammzellen

Bensheim.Die Deutsche Heilpraktikerschule in Bensheim und das Institut für Aus- und Weiterbildung B.I.E.K. laden für den morgigen Donnerstag (23.) zu einem Vortrag ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Promenadenstraße 10-12. Unter dem Titel „Der Schlüssel für unsere Gesundheit“ geht es um das Thema Stammzellen.

„Stammzellen sind in der Lage, physische Mängel zu beheben“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, die Stammzellen, die in unserem Körper schlummern, wieder zum Leben zu erwecken und die körperlichen Erneuerungsprozesse wieder zu unterstützen – und das sogar auf ganz natürliche Weise.“ red

