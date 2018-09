Vortrag über Trickbetrug

Bensheim.Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, die dunkle Jahreszeit beginnt. Und gerade in der dunklen Jahreszeit häufen sich die Einbrüche, Überfälle und vor allem auch Trickbetrügereien jeglicher Art. Christel Shelton von der Polizeidirektion Südhessen – Abteilung „Sicher Leben“ – macht gerade für die dunkle Jahreszeit aufmerksam auf Überfälle und Übergriffe gleich welcher Art.

Sie wird im Rahmen ihrer Vortragsreihe, anlässlich der am Mittwoch, 26. September, im Generationentreff um 14.30 Uhr stattfindenden Delegiertenversammlung des Kommunalen Seniorenbeirates (KSB) einen Vortrag über das Thema „Schutz vor Trickbetrug und Diebstahl“ halten, zu dem alle Bensheimer Senioren eingeladen sind.

Dieter Seiche, als Vertreter und Vorsitzender des KSB, macht ebenfalls auf diese sicher wichtige Veranstaltung aufmerksam und wäre sehr dankbar, wenn „alle betroffenen Bensemer“ zu dieser Veranstaltung erscheinen würden.

Shelton wird in ihrem Vortrag dabei auf einige ganz wichtige Merkmale aufmerksam machen, von denen zwei vorab zur Kenntnis gegeben werden sollten: Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, Einlass in die Wohnung zu finden, denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten.

Falsche Polizeibeamte

Immer häufiger treten nun auch „falsche Polizeibeamte“ in Erscheinung, die vorab ihre mutmaßlichen Opfer unter falscher Kennung mit der Telefunnummer – Vorwahl örtlich – 110 anrufen. Die Opfer glauben tatsächlich, mit der örtlich zuständigen Polizeistation zu sprechen und geben den Gaunern Informationen, etwa über Geld- und Schmuckbestände. Diese werden dann von den Kriminellen unter dem Vorwand abgeholt, sie seien Polizeibeamte und um die Sicherheit der Wertsachen besorgt. Man werde sie bei der Polizei verwahren, bis die Gefahr vorbei und die „echten Gauner“ gefasst seien. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018