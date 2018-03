Vortrag über Umweltgifte

Anzeige

Bensheim.„Wie wir vergiftet werden“ lautet der Titel eines Vortrags des Vereins für Volksgesundheit am heutigen Mittwoch (21.). Christel Schmedt referiert ab 14.30 Uhr im Seniorentreff, Hauptstraße 53. Der Eintritt ist frei.

Der Vortrag informiert über Gifte in der Nahrung, im Wasser, aus der Luft und in Gegenständen, mit denen man täglich benutzen. „Wir alle sind davon betroffen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter anderem geht es um Glyphosat, das bereits überall in der Nahrung, im Boden, im Wasser, in Tieren nachzuweisen sei – und sehr viel Unheil anrichte. Ein weiteres Thema sind Fluoride, deren Einsatz in Zahnpasta umstritten ist, sowie um Schwermetalle aus der Luft von Flugzeugen. red