Vortrag über Wohnen im Alter

Bensheim.Die erste Veranstaltung der Kolpingsfamilie Bensheim im neuen Jahr ist dem Thema „Neue Wohnformen – wie möchte ich im Alter wohnen?“ gewidmet und findet am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr im Kolpinghaus statt.

Als Referentin konnte die Kolpingsfamilie Maria Rita Bickerle gewinnen, die beruflich in der Wohnungsbauförderung tätig war. Sie verfügt über jahrelange Erfahrungen in diesem Bereich und kennt verschiedene gemeinsame Wohnprojekte wie Agora in Darmstadt.

Großer Erfahrungsschatz

Maria Rita Bickerle hat im Rahmen ihrer Tätigkeiten an Veranstaltungen teilgenommen, in denen hessenweite Erfahrungen zum Thema „anders wohnen“ ausgetauscht wurden. Zu Fragen „Wie will ich in Zukunft wohnen, was muss ich dabei bedenken?“ und vieles mehr wird sie mit ihrem Erfahrungsschatz Rat geben können.

Die Mitglieder der Kolpingsfamilie und alle Interessierten sind zu der Veranstaltung willkommen. red

