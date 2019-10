Vortrag über Yunus Emre

Schwanheim.Für Donnerstag (31.) lädt die evangelische Kirchengemeinde Schwanheim um 19.30 Uhr zu einem Vortrag über den islamischen Mystiker Yunus Emre in die Schwanheimer Kirche ein. Referent ist der Journalist Fahri Erfiliz aus Heppenheim.

Der Migrationsbeauftragte der Hessischen Polizei bei der Polizeidirektion Bergstraße spricht über den umfassend gebildeten Dichter Yunus Emre, der in der zweiten Hälfte des 13. und ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Türkei gelebt hat. Erfiliz will die Zuhörer an diesem Abend mit der Gedankenwelt des islamischen Humanisten vertraut machen und Parallelen zum Denken des katholischen Reformators Franz von Assisi aufzeigen.

Zugleich wird an diesem Abend die Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ eröffnet. Großformatige Schautafeln bieten Einblicke in verschiedene Weltreligionen und zeigen Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. Inspiriert ist die Ausstellung vom „Projekt Weltethos“ des kritischen katholischen Theologen Hans Küng. Sie bleibt für den Rest des Jahres in der Kirche und ist immer zu besichtigen, wenn die Kirche geöffnet ist.

Trotz Baustelle in Schwanheim ist die Kirche gut zu erreichen. red

