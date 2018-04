Anzeige

Bensheim.Behinderte Menschen haben ein Potenzial an Kreativität, Arbeitskraft und Energie. Dennoch braucht es mitunter Hilfen für Menschen mit Handicap und gesundheitlichen Einschränkungen, um sich bei der Suche nach einem Arbeitsplatz behaupten zu können.

Der Diplomsozialpädagoge Karl Heinz Baumann referiert beim Arbeitslosentreff Lichtblick in Bensheim am Dienstag 15.) über Chancen und Möglichkeiten der Integration in den Arbeitsmarkt und schöpft dabei aus seiner reichen Erfahrung im Integrationsfachdienst des Diakonischen Werks. Beginn ist um 15.30 Uhr im Kolpinghaus, Am Rinnentor 46. zg