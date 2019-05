Vortrag zum Grundgesetz

Bensheim.In diesem Jahr ist es 70 Jahre her, dass der Parlamentarische Rat das Grundgesetz beschloss. Dieses Gesetz hat unser Land in besonderer Weise geprägt. Es hat sich große Achtung erworben. Das Bundesverfassungsgericht hat sich als Hüter der Verfassung bewährt und zugleich die Verfassung an veränderte Situationen angepasst.

Am Dienstag (28.) um 20 Uhr referiert Prof. Michael Bothe zu „70 Jahre Grundgesetz: Vom Staat ohne Armee zum Staat mit weltweiter Verantwortung – Bericht eines Zeitzeugen des praktischen Verfassungswandels“ im Gemeindehaus der Michaelsgemeinde, Darmstädter Straße 25.

Bothe war als Professor für Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, Hannover und Frankfurt tätig. In den Jahren 1992 bis 1994 und 2003 bis 2008 trat er als Prozessvertreter vor dem Bundesverfassungsgericht mehrfach erfolgreich auf, als es um Fragen des Einsatzes der Bundeswehr ging. Als Zeitzeuge kann Bothe unmittelbar über unsere Verfassung und Verfassungswandel in den letzten Jahrzehnten sprechen. red

