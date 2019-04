Vortrag zum Jubiläum

Bensheim.Die Alevitische Gemeinde Bensheim feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Am 9. Mai wird Yilmaz Kahraman in einem Vortrag im Vereinshaus in der Neuhofstraße 13c über die Glaubens- und Kulturgemeinschaft der Aleviten referieren. Beginn ist um 18 Uhr.

Yilmaz Kahraman studierte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn die Studiengänge Islamwissenschaften und Orientalische Kunstgeschichte.

In Jugendarbeit tätig

Er engagierte sich beim Bund der Alevitischen Jugendlichen und wurde im Jahr 2009 der erste hauptamtliche Mitarbeiter des Verbandes. Zwischen 2013 und 2019 war Kahraman Bildungsbeauftragter der Alevitischen Gemeinde Deutschland.

Seit neustem ist er Geschäftsführer beim Bund der Alevitischen Jugendlichen in NRW. An der Pädagogischen Hochschule Weingarten doziert er Alevitische Religionspädagogik/Theologie für die angehenden Lehrkräfte des Alevitischen Religionsunterrichtes. red

