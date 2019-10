Vortrag zum Thema Mobilität

Bensheim.„Herausforderung für die Mobilität der Zukunft – Radverkehr im Mittelpunkt“ lautet das Thema eines Vortrages der Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) mit Jürgen Follmann. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße 46 statt.

Professor Follmann vertritt unter anderem an der Hochschule Darmstadt im Studienschwerpunkt Verkehrswesen die Bereiche Verkehrsplanung, Verkehrssicherheit und Verkehrstechnik.

„Wir freuen uns, dass wir einen ausgewiesenen Fachmann zum Thema Mobilität der Zukunft mit dem Schwerpunkt Radverkehr gewonnen haben und hoffen auf Impulse zur weiteren systematischen Förderung der Nahmobilität, insbesondere des Fuß- und des Radverkehrs in Bensheim. Eine Verbesserung der Bedingungen für die Nahmobilität gelingt nur vor Ort“ erklärt Stadtrat Andreas Born (BfB), der im Magistrat der Stadt Bensheim für Dezernat Verkehr zuständig ist.

Durch viele Aktivitäten sei ein weltweiter Bewusstseinswandel in Gang gekommen, denn ohne die grundlegende Verkehrswende sei der Klimawandel nicht zu stoppen. „Das Fahrrad hat großes Potenzial, das an vielen Stellen noch ausgebaut werden kann. Daran arbeiten wir in Bensheim und informieren unter anderem über den neu geplanten Radweg in der Schwanheimer Straße nach der Autobahnbrücke bis zum Kreisel Leica“, so Stadtverordneter Norbert Koller. Die Veranstaltung ist öffentlich, Eintritt wird nicht erhoben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.10.2019