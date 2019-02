Bensheim.Am Donnerstag, 7. März, findet im Familienzentrum Bensheim von 19 bis 20.30 Uhr ein Vortrag zum Thema „Upcycling“ statt.

Worum es geht, erklärt das Familienzentrum: „Upcycling – dieses Wort ist vor einigen Jahren zum ersten Mal aufgetaucht, und nun wird es immer öfter bemüht.

Material wieder verwenden

Was aber soll man sich darunter vorstellen, wie kann es in unser tägliches Leben aufgenommen werden – wie kann es unser Leben beeinflussen, bereichern oder verschönern? Hat es was mit Recycling zu tun oder gar mit Müll? Bei diesem Vortrag erfährt man, wie Upcycling in das Leben und in die Familie passt.“ red

