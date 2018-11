Vortrag: Zypern – eine geteilte Insel

Bensheim.Zur Frauengesprächsrunde am Vormittag lädt die Michaelsgemeinde für Donnerstag, 22. November, um 9 Uhr, ins Pfarrzentrum Süd, Hemsbergstraße 48, ein. Dieter Emrich spricht zum Thema: Zypern – eine geteilte Insel.

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands ist Zypern das einzige Land in unserer Nähe, das seine Teilung und die seiner Hauptstadt Nikosia (türkisch: Levkosa) beklagen muss. Dieter Emrich wird in Wort und Bild auf das wechselvolle Schicksal der drittgrößten Insel im Mittelmeer eingehen, die geografisch in Asien liegt, aber kulturell und politisch zu Europa gezählt wird.

Schwerpunkt wird die Entwicklung seit 1974 sein, die zu der nun schon 45 Jahre andauernden Teilung der Insel geführt hat. Eine Wiedervereinigung der beiden entstandenen Staaten auf Zypern ist derzeit nicht zu erwarten, die Verhältnisse zwischen den griechischen und den türkischen Zyprioten sind ungeklärt, die internationale Staatengemeinschaft erkennt den türkisch-zypriotischen Teilstaat offiziell nicht an, obwohl er tatsächlich existiert.

Emrich wird von Reiseeindrücken aus der türkischen Republik Nordzypern und ihrem Anteil an der Hauptstadt berichten. Nordzypern holt inzwischen in touristischer Hinsicht gegenüber dem griechisch geprägten Südzypern auf. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018