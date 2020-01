Vortragsreihe rund ums Bauen

Hochstädten.Im Hochstädter Haus findet ab dem 6. Februar – jeweils donnerstags ab 19 Uhr – eine dreiteilige Vortragsreihe unter dem Titel „Baulust 2020“ mit Themen rund ums Bauen statt. Organisator und Referent ist Frank Jakobi aus Bensheim, der sich weitere fachkundige Gäste eingeladen hat. Eintritt ist frei.

Los geht es am Donnerstag (6.) mit einem Referat über „Mythen am Bau – teurer als gedacht“. Jakobi liefert unter anderem Informationen zu nachhaltigem Bauen, Fertigbau und seine Vorzüge sowie den zehn goldenen Regeln. Am 12. März wird ein Immobilienmakler und Berater der Bauindustrie von seinen Erfahrungen berichten. Der Abend steht unter dem Titel „Immobilien und die Entwicklung in Zukunft, Bestands-Immobilien und die Bewertung, der Abverkauf einer Immobilie, was zu beachten ist“.

Über das Thema „Baufinanzierung“ spricht ein Dienstleister am 14. Mai und erörtert Zahlen, Daten und Fakten. gs

