Vortragsreihe über Genetik

Bensheim.Genetik bedeutet Vererbungslehre. Der Einführungsvortrag am Dienstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr, im Seminarraum der Volkshochschule, Am Wambolter Hof 2, in Bensheim, richtet sich an alle, die sich über Grundlagen der Genetik des Menschen, der Humangenetik, informieren möchten.

Inwieweit bestimmen Gene unser Leben? Kann man ihre Funktion beeinflussen? Wie lassen sich Gene verändern? Diese und weitere Fragen beantwortet der ehemalige Forscher und Hochschuldozent für Humangenetik, Dieter Kaufmann. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 18. Oktober.

Der weiterführende Vortrag zur Humangenetik am Dienstag, 29. Januar, nennt Beispiele genetisch bedingter Erkrankungen und ihre Mechanismen: Stoffwechselstörungen (erhöhter Cholesterinspiegel), Lungenerkrankungen (Mukoviszidose), Tumorerkrankungen (Brust- oder Darmkrebs) und neurologische Erkrankungen (Muskelschwund, Alzheimer).

Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter www.kvhs-bergstrasse.de oder Telefon 06251/5826376. red

