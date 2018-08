Vortragsreihe: Wer den Preis zahlt

Bensheim.Mit einem Film- und Vortragsabend unter dem Titel „Wer den Preis zahlt. Brasilien: Land oder Leben“ eröffnet die Menschenrechtsinitiative Bergstraße (MIB) am Mittwoch, 19. September, ab 19.30 Uhr im Bensheimer Haus am Markt (Mehrzwecksaal) eine Veranstaltungsreihe für das zweite Halbjahr 2018 und das Jahr 2019. Die Reihe steht unter dem Motto „Wer den Preis zahlt“.

In Kooperation mit dem Frauenbüro der Stadt Bensheim und Amnesty Bergstraße gibt es im Kontext zum Internationalen „Tag gegen Gewalt an Frauen“ (25. November) am Donnerstag, 22. November, ab 19 Uhr in den Räumen des Frauenbüros (Bensheim, Hauptstraße 53) eine Folgeveranstaltung mit dem Titel „Massiv bedroht: Indigene Frauen im Kampf für Umweltschutz und Lebensgrundlagen“.

Nach einer Einführung von Rainer Scheffler (Menschenrechts-Initiative) beschreibt ein Film den Kampf der brasilianischen Kaiowa-Guarani-Indianer um ihren angestammten Lebensraum im Mato Grosso do Sul. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.08.2018