Vorverkauf für Weihnachtsoratorium

Bensheim.Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.) wird um 17 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium aufgeführt. Kammerchor und Singschule Sankt Georg bestreiten den Chorpart, begleitet vom Karlsruher Barockorchester auf Originalinstrumenten. Auf dem Programm stehen die Kantaten I bis III und VI.

Seit einigen Jahren besteht die Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Barockorchester, Chor und Publikum schätzen seine besonderen Klangfarben besonders bei den Holzbläsern und seine Intonationssicherheit und Präzision.

Mit Marina Unruh (Sopran), Julia Diefenbach (Alt), Theodore Browne (Tenor) und Markus Flaig (Bass) konnte der Leiter der Aufführung, Regionalkantor Gregor Knop, ein Quartett äußerst versierter Sängerinnen und Sänger für Bachs Musik gewinnen, die sich auf das Oratorienfach spezialisiert und reiche Erfahrung mit barocker Ausdrucksweise, Stimmung und Intonation haben. Wie immer in Sankt Georg werden auch die Kinder der Singschule einen Beitrag leisten und bei den Chorälen und einigen großen Chören mitsingen. „Es ist wunderbar, auch die Grundschulkinder ab der dritten Klasse mit großer Musik in Berührung zu bringen“, sagt Gregor Knop – „sie bringen eine besondere Klangfarbe in die Aufführung“.

Karten sind in der Musikbox im Kaufhaus Ganz erhältlich, außerdem in der Buchhandlung May in Heppenheim, der Bücherkiste in Auerbach und der Bücherstube Deichmann in Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018