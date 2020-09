„Vorwürfe sind widerlegt“

Bensheim.Unsolide sind die Vorwürfe im Hinblick auf die Entwicklung der Sparkasse, die der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Manfred Kern, geäußert hat, meint die CDU. Wer die Diskussion in der Öffentlichkeit und den städtischen Gremien verfolgt, der wisse, dass sich die Sache anders darstelle.

„Das Kundenzentrum der Sparkasse und die Beschäftigten sollen baldmöglichst wieder an den langjährigen Standort in der Bahnhofstraße zurückkehren. Dafür setzen wir uns ein und wollen mit einem neuen Bebauungsplan die Rahmenbedingungen schaffen“, sagt CDU-Stadtverordneter Carmelo Torre. „Ein großräumiges Planungsgebiet, wie es der grüne Kandidat vorschlägt, würde vor allem dafür sorgen, dass die Umsetzung des Vorhabens auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben würde, die Sparkasse bliebe noch auf lange Zeit außerhalb der Innenstadt.“

Schlichtweg nicht zutreffend sei die Behauptung, städtebauliche Wechselbeziehungen würden ausgeblendet. So habe sich der städtische Bauausschuss unter anderem mit der Position der künftigen Hausfront an der Bahnhofstraße beschäftigt. Ergebnis der Beratungen: Diese soll – wie berichtet – mehrere Meter nach Süden verschoben werden.

Nichts beigetragen haben die Vertreter der Grünen, wie die CDU feststellt. Während ihr Kandidat theoretische Maßgaben formuliere, komme aus ihren Reihen kein einziger Vorschlag zur konkreten Änderung des Bebauungsplans. Einer näheren Betrachtung würden dessen Äußerungen nicht standhalten, meinen die Christdemokraten.

Nicht nachvollziehbar ist für sie zudem, dass behauptet werde, das bestehende Gebäude der Sparkasse sei voll funktionsfähig. Tatsächlich genügt insbesondere der Brandschutz nicht den Anforderungen und gibt es Probleme mit der Statik, die Mängel wurden von Gutachtern festgestellt. In den städtischen Gremien ist darüber berichtet worden, doch scheine der grüne Kandidat nicht ausreichend informiert zu sein oder meine, sich besser auszukennen als die Fachleute.

„Während sich Bürgermeister Rolf Richter für eine Lösung einsetzt, werden von anderen vor allem Gerüchte gestreut, die eigentlich längst widerlegt sind“, erklärt Stadtverordneter Feridun Bahadori für die CDU-Fraktion. „Die Sparkasse hat eine konstruktive Debatte über ihre Zukunft verdient.“

Auch auf die Frage, was mit dem Neubau geschehe, sollte die Sparkasse diesen irgendwann nicht mehr vollständig belegen, gebe es längst eine Antwort. In den einzelnen Stockwerken werden sich Teile räumlich abtrennen lassen, um eine Vermietung zu ermöglichen.

Das Gebäude könne also in diesem Fall von Dritten mitgenutzt werden und erlaubt eine vielseitige Verwendung. Die Vorwürfe des Kandidaten der Grünen sieht die CDU deshalb auch an diesem Punkt als widerlegt an. red

