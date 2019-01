Wachablösung in Auerbach: Eugen Sponagel übernimmt

Auerbach.Die Auerbacher Feuerwehr hat einen neuen Vorstand: Nach 20 Jahren als Wehrführer hat sich Edwin Fiehler nicht mehr zur Wahl gestellt. Sein Nachfolger heißt Eugen Sponagel.

Der 49-Jährige kam bereits 1980 zur Wehr, war seit zehn Jahren Beisitzer und wurde am Samstag mit 42 Ja- und sechs Neinstimmen für die nächsten fünf Jahre an die Feuerwehrspitze gewählt. In Auerbach ist der Wehrführer

...