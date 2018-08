Anzeige

Schönberg.„Kann ich Ihnen helfen?“ Mit dieser freundlichen, aber bestimmten Ansprache tragen aufmerksame Bürger vielleicht schon dazu bei, einen Einbruch im Haus nebenan zu verhindern. Denn mehr als ein Drittel der Einbrüche scheitern beim Versuch – auch, weil Nachbarn auf verdächtiges Verhalten fremder Personen reagieren.

Das Programm „Wachsame Nachbarn“, das die Stadt Bensheim in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Bürgern etabliert hat, zeigt auf, wie die nachbarschaftliche Hilfe Straftaten vorbeugen und zu mehr Sicherheit beitragen kann. Die Maßnahmen und Tipps reichen vom Kennenlernen der Nachbarn über Reaktionen auf verdächtige Personen bis zur Registrierung im „Ringmaster Informationssystem“ der Stadt. Außerdem gibt es von der Polizei noch Ratschläge zur Sicherung von Häusern und Wohnungen.

Die nächste Infoveranstaltung in Kooperation mit der Polizei findet am Dienstag (14.) um 18.30 Uhr im Haus am Dorfplatz in Schönberg statt. Geplant sind weitere Veranstaltungen dieser Art in den Bensheimer Stadtteilen. red