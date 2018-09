Wachsame Nachbarn in Wilmshausen

Bensheim.Einen Einbruch zu verhindern, kann ganz einfach sein: Schon mit der Frage: „Kann ich Ihnen helfen?“ lassen sich Langfinger vielleicht vertreiben. Denn mehr als ein Drittel der Einbrüche scheitern beim Versuch – zum Beispiel, weil Bürger auf verdächtiges Verhalten fremder Personen in ihrer Nachbarschaft reagieren.

Wie die nachbarschaftliche Hilfe Straftaten vorbeugen kann, ist Inhalt des Programms „Wachsame Nachbarn“, das die Stadt Bensheim in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Bürgern etabliert hat. Die Aktion vermittelt Tipps für mehr Sicherheit im direkten Wohnumfeld: vom Kennenlernen der Nachbarn über mögliche Reaktionen auf verdächtige Personen bis hin zur Registrierung im zentralen „Ringmaster Informationssystem“ der Stadt.

Sicherung von Wohnungen

Außerdem gibt die Polizei Ratschläge zur Sicherung von Häusern und Wohnungen. Polizeihauptkommissarin Christel Shelton von der Beratungsstelle der Polizei im Präsidium Südhessen bringt bei der Veranstaltung ihr Fachwissen mit ein.

Die nächste Infoveranstaltung in Kooperation mit der Polizei findet am Dienstag, 25. September, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Wilmshausen statt. Nachdem die Initiatoren in diesem Jahr bereits in Langwaden, Schönberg und in der Bensheim-Mitte über mögliche Sicherheitsmaßnahmen informiert haben, wird die Veranstaltungsreihe in den kommenden Monaten in weiteren Bensheimer Stadtteilen fortgesetzt. red

