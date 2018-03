Anzeige

Welche Unterschiede bestehen zwischen dem Kampf mit Flugzeugen und Drohnen aus psychologischer Sicht?

Bauer: Durch die technologische Entwicklung spielen Drohnen nicht nur als Aufklärer und Sensorträger, sondern auch als Waffenträger eine immer größere Rolle. Sie fliegen nicht nur weitaus höher und länger als jede herkömmliche Verkehrsmaschine, sondern legen auch größere Distanzen zurück. Natürlich sind „Kampfdrohnen“ ethisch nicht besser als andere Waffensysteme, aber es ist auf jeden Fall besser, genauer zu treffen.

Wohin führt uns dieser Trend der Digitalisierung im Militär?

Bauer: Das ist ein Waffensystem, dem die Zukunft gehört. Die deutsche Luftwaffe betreibt Aufklärungsdrohnen, die Heeresaufklärung setzt zur Zielbestimmung mittlere Systeme ein, und die Marine will künftig Kleindrohnen auf ihren Korvetten einsetzen. Befürworter von „Kampfdrohnen“ verweisen darauf, dass unsere Soldaten in Bedrohungslagen dann eingreifen und den Gegner vertreiben könnten, ohne Leben und Gesundheit eigener Kräfte zu gefährden. Einem solchen Drohneneinsatz muss aber auch klare Grenzen gesetzt werden, denn es besteht die Gefahr, dass es bei einer zunehmend autonomen Verarbeitung der Informationen durch den Bordcomputer zu einer autonomen Erfassung vorprogrammierter Zieltypen kommt. Bei einer autonomen Angriffsentscheidung durch ein unbemanntes System ist die Rechtslage jedoch noch völlig ungeklärt.

Wo genau werden Drohnen hierzulande eingesetzt?

Bauer: Seit Februar gibt es in Hessen ein Pilotprojekt zur Erprobung von Drohnen im Polizeieinsatz. Zunächst werden die zuständigen Beamten bei der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach fachlich ausgebildet, um die Drohnen in ihren Zuständigkeitsbereichen einsetzen und erproben zu dürfen. Dabei gibt es verschiedenste Vorschriften und rechtliche Regelungen, die zu beachten sind. Flüge über Menschenansammlungen sind beispielsweise nicht erlaubt. Auch die Flughöhe ist zunächst auf 50 Meter beschränkt und das Fliegen auf Sicht darüber hinaus selbstverständlich. Zunächst sollen die Drohnen im Aufgabenbereich der Autobahnpolizei in Mittelhessen eingesetzt werden. Deutlich günstiger als Hubschrauber können die Drohnen zum Beispiel zur Aufklärungsarbeit aus der Luft eingesetzt werden. Auch für Übersichtsaufnahmen bei schwereren Unfällen oder bei der Tatortarbeit nach schweren Kapitaldelikten wird die Drohne zum Einsatz kommen.

Die Anschaffungskosten für die Drohne liegen bei rund 2800 Euro, inklusive einer leistungsfähigen Kamera, die allerdings mit nur einem Klick ausgetauscht werden kann, falls etwa ein Modell mit besserem Zoom oder höherer Auflösung gefragt ist. Das sind deutlich niedrigere Anschaffungskosten als bei einem Hubschrauber, den die Drohne in einigen Bereichen ersetzen soll. Die Betriebsstunde eines Hubschraubers kostet etwa 2300 Euro, die einer Drohne nur zwischen 100 und 200 Euro. Zudem macht die Drohne deutlich weniger Krach als ein Hubschrauber. Die Erfahrungen aus dem Projekt werden zeigen, ob und wie Drohnen in Zukunft die Polizeiarbeit unterstützen können.

Welche Rolle spielt Deutschland in dieser Weiterentwicklung?

Bauer: Man muss gegenüber dem technischen Fortschritt und Neuerungen immer aufgeschlossen sein. Er steigert nicht nur die Einsatzmöglichkeiten, sondern auch die Motivation der Mitarbeiter. Drohnen können von der Polizei vielfältig eingesetzt werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie schon bald zum Standard der polizeilichen Einsatzmittel zählen werden. Umso mehr freut es mich, dass unsere hessische Polizei bereits jetzt die neue Technik im Rahmen des Probebetriebs zum Einsatz bringen kann.

