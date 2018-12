Wahl-Termin für Ersten Stadtrat

Bensheim. Der Nachfolger von Erstem Stadtrat Helmut Sachwitz (CDU) wird am 23. Mai 2019 gewählt. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte am Donnerstagabend in Schwanheim mit den Stimmen der Koalition für die Bildung eines Wahlvorbereitungsausschusses. CDU, GLB und BfB hatten dazu einen Antrag samt Terminvorschlag eingebracht.

Der Baustadtrat hatte Ende November verkündet, dass er nicht mehr für eine dritte Amtszeit zur Verfügung stehen wird (wir haben berichtet). Seit 2007 ist der 61-Jährige als Hauptamtlicher im Rathaus tätig, kommunalpolitisch war er schon früher aktiv, unter anderem als Vorsitzender des Bauausschusses. „Wir sind nun aufgefordert, einen Nachfolger zu finden. Der Ausschuss soll Kandidaten finden und bewerten“, erklärte CDU-Fraktionschef Markus Woißyk. In dem Neuner-Gremium wird die Koalition über eine knappe Mehrheit verfügen. dr

