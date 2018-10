Wahl und Kochabend

Bensheim.Aus der tschechischen Partnerstadt Hostinné wird berichtet, dass die Bürgermeisterwahl, die ursprünglich erst im November vorgesehen war, auf Mittwoch (24.) um 18 Uhr terminiert wurde.

Die Wahl der seitherigen Bürgermeisterin Ing. Dagmar Sahánková gilt als sicher, da ihre Liste „Vereinigung für ein besseres Hostinné“ bei den Kommunalwahlen elf Mandate der insgesamt 21 Stadtverordneten erreichte. Sie dürfte somit in ihre zweite Wahlzeit für weitere vier Jahre gehen, schreibt der Freundschaftskreis in einer Pressemitteilung.

Kontakte weiter stärken

Neuer stellvertretender Bürgermeister soll Petr Bartos von der Liste „Für ein gesundes Hostinné“ werden. Als Stadträte sollen für die nächste Wahlperiode gewählt werden: Hana Kazihnitková, Radomira Nossková, Ing. Petr Plechác, Ales Pirek und Jaroslav Olsa, alle von der Liste „Vereinigung für ein besseres Hostinné“. Der deutsch-tschechische Freundschaftskreis geht davon aus, dass die Stadtregierung von Hostinné die gute Politik der vergangenen vier Jahre fortsetzt und auch die Kontakte zwischen den Partnerstädten weiterhin gestärkt und ausgebaut werden.

Teilnehmerzahl begrenzt

Ferner weist der tschechische Freundschaftskreis auf den beliebten „Böhmischen Kochabend“ hin, der am Montag, 5. November, um 18 Uhr in der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim, Wilhelmstraße 93, stattfindet. Für Essen und Getränke wird ein Kostenbeitrag erhoben.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldungen sind bei dem Vorstandsmitglied Wilhelm Zappen unter Telefon 06251/67162 oder per Mail w40zappen@gmail.com möglich. mz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018