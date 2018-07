„Wahlheimat“ in Auerbach

Anzeige

Auerbach.Viele Jahre traf man sich in der Gaststätte Wiesengrund in Hochstädten. Das ist seit März dieses Jahres Geschichte, denn nach 66 Jahren schloss das Gasthaus seine Pforten und das Betreiberehepaar Jünger ging in den wohlverdienten Ruhestand.

Bis zur Fertigstellung des Hochstädter Hauses fand der Hochstädter Seniorenkreis mit der Gruppe „Frischer Wind“ zwischenzeitlich ein neues Zuhause im Hotel-Restaurant Poststuben. Am vergangenen Dienstag kamen 35 Senioren in die Auerbacher „Wahlheimat“, um gemeinsam einen geselligen Nachmittag zu verbringen.

Darunter auch Waltraud und Friedrich Jünger, die jetzt einmal als Gäste den Nachmittag genießen konnten und nicht als Gastgeber. In einem Bildervortrag nahm Manfred Wolf die Senioren mit nach Kanada und zeigte beeindruckende Bilder seiner Rundreise im Norden Amerikas.