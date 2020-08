Wahlkampf in der Friedhofstraße

Bensheim.Bürgermeister-Wahlkampf auf dem ehemaligen Euler-Gelände: Bei einem Ortstermin der Bürgerinitiative (BI) „Friedhofstraße 30“ in der Kollergangstraße waren am Mittwochnachmittag vier der fünf Kandidaten anwesend, die sich bei der Wahl am 1. November für den Chefposten im Bensheimer Rathaus bewerben.

Amtsinhaber Rolf Richter (CDU) und Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen) waren als

...