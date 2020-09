Wahlkampfstände und Haustürbesuche

Bensheim.An zwei Wahlkampfständen – in der Stadtmitte und in Auerbach – informiert Rolf Richter am Samstag (19.) über die umgesetzten Projekte in den vergangenen Jahren und seine Ziele für die nächste Amtszeit. Der Bürgermeister, der zur Wiederwahl antritt, ist morgens vor der Bäckerei an der Einmündung von der Darmstädter Straße zur Bachgasse und anschließend am Vormittag am Bürgerwehrbrunnen in der Hauptstraße anzutreffen.

Zudem setzt Richter seine Haustürbesuche fort: In der Langwadener Straße in Fehlheim steht er am Nachmittag für Gespräche zur Verfügung. Danach kommt er in das Wohngebiet an der Kinzigstraße in der Weststadt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020