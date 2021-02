Wahlprogramm wird zugestellt

Bensheim.Am 14. März finden unter anderem die Kommunalwahlen für die Stadtverordnetenversammlung, den Kreistag, die Ortsbeiräte und den Ausländerbeirat in Bensheim statt. Viele Bürger kommen derzeit wegen der Geschäftsschließungen nicht in die Fußgängerzone oder scheuen den persönlichen Kontakt, schreibt die BfB.

„Wir denken an unsere älteren Bürger, die keinen Zugang zum Internet haben und sich trotzdem für unser Wahlprogramm und unsere Kandidaten interessieren. Wer unsere Flyer zu den verschiedenen Sachthemen von uns erhalten will, dem schicken wir diese zu oder legen diese in den Briefkasten“, informiert Stadtrat Andreas Born.

Das Kommunalwahlprogramm könne angefordert werden unter 06251/703464 (Anrufbeantworter).

Auf www.bürger-für-bensheim.de sind die Programmflyer zur Kommunalwahl auch abrufbar und können direkt heruntergeladen werden. red

