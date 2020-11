Wahlunterlagen früh beantragen

Bensheim.Das Wahlteam der Stadt Bensheim weist im Hinblick auf die Stichwahl am 15. November nochmals darauf hin, dass, falls per Briefwahl gewählt werden möchte, die Unterlagen hierfür schnellstens beantragt werden sollten. Das Ausstellen von Wahlscheinen und der Versand von Briefwahlunterlagen sind mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden. Der Vorgang benötige aufgrund des Postwegs eine gewisse Vorlaufzeit.

Da aufgrund der Pandemie mit extrem hohen Briefwahlzahlen zu rechnen sei, ist das Zeitfenster bis zur Stichwahl sehr eng, „daher die Bitte, die Unterlagen frühzeitig an das Bürgerbüro zu schicken“, heißt es aus dem Rathaus. Auch hier sei die Dauer des Postwegs dringend zu beachten. Es empfiehlt sich daher der eigenhändige Einwurf der Wahlunterlagen bei den Briefkästen an der Alten Faktorei, am Rathaus und der Verwaltungsstelle Auerbach, um möglicherweise durch die Post verursachte Verzögerungen zu umgehen.

Die Wähler müssen nur aktiv werden, sofern beim Antrag für die Wahl am 1. November die Unterlagen für die Stichwahl nicht direkt mit beantragt wurden. Bereits beantragte Briefwahlunterlagen für die Stichwahl werden automatisch vom Bürgerbüro zugestellt, dies sei aktuell in Bearbeitung.

Die neu gedruckten Stimmzettel liegen seit Mittwoch im Bürgerbüro vor und werden für den Versand vorbereitet. Die Wahllokale haben am 15. November von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Personen, die keine Wahlbenachrichtigungskarte mehr haben, können bei der Stichwahl trotzdem wählen. Vor der Stichwahl werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen versendet. Bei der Wahl in den Wahllokalen genügt es, sich mit Identitätspapieren wie Personalausweis oder Führerschein auszuweisen.

Die Wahlbezirke 5, 6, und 7 befinden sich nicht mehr auf dem Schulgelände (Turnhalle) der Hemsbergschule, sondern in der Sporthalle der Hemsbergschule in der Fichtestraße am Meerbachsportplatz.

WahlhelferInnen werden immer gesucht, Interessierte können sich per E-Mail (wahlbuero@bensheim.de) an das Wahlteam der Stadt Bensheim melden. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.11.2020