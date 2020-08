Waldrundgang mit dem Revierförster

Bensheim.Seit Januar ist eine Teilfläche des Schwanheimer Waldes in einer Größenordnung von circa 1,31 Hektar aus der Bewirtschaftung genommen. Um die ersten Auswirkungen dieser Maßnahme vor Ort zu besprechen, ist am 20. August ein Waldrundgang mit Förster Dirk Ruis-Eckhardt geplant. Treffpunkt ist um 17 Uhr der Parkplatz am Friedhof in Fehlheim, von dort startet die gemeinsame Weiterfahrt zum Schwanheimer Wald.

Neben der Stilllegung von Waldflächen wird außerdem die aktuelle Situation des Stadtwaldes vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen beleuchtet, außerdem werden die Themen „Naturnähe des Bensheimer Stadtwaldes“ und „Wildmanagement“ behandelt. Die natürliche Verjüngung des Waldes und das Ergebnis der Eichensubmission sind weitere Themen des Treffens. Interessierte Bürger sind eingeladen, an dem Waldrundgang teilzunehmen, festes Schuhwerk wird empfohlen. Bei starkem Sturm muss der Rundgang aus Sicherheitsgründen ausfallen. Für Rückfragen, ob der Rundgang stattfinden kann, steht Christa Engelhardt im Rathaus zur Verfügung, Telefon 14215. ps

