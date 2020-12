Waldweihnacht mit vier Stationen

Bensheim.Am Freitag, 18. Dezember, lädt die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen alle Interessierten – vor allem Kinder und Familien – zur Waldweihnacht ein.

Unter dem Motto: „Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit“ gibt es vier Stationen mit Texten, Geschichten und immer einer Idee zum Mitmachen. Die vier Stationen sind an einem kleinen Rundweg verteilt, der beim Parkplatz hinter dem Friedhof beginnt. Passend zum Thema erwartet die Teilnehmer ein Lichtermeer im Wald und ein Tannenbaum, an dem jede Familie selber ein Licht entzünden kann. Außerdem kann jede Familie Laternen oder Taschenlampen mitbringen, um den Weg besser zu finden.

Die Waldweihnacht findet von 17 bis 19 Uhr statt. Um zu vermeiden, dass viele Menschen gleichzeitig kommen, bitten die Organisatoren um Anmeldung bei Gemeindepädagogin Katja Folk (katja.folk@ekhn.de, Tel. 06252-673336). Es werden Timeslots vergeben.

Die Waldweihnacht findet statt im Rahmen des lebendigen Adventskalenders des Dekanats Bergstraße. Weitere Infos dazu unter: https://dekanat-bergstrasse.ekhn.de.

Außerdem lädt die Gemeinde Kinder und Familien ein, ein Weihnachtslicht für den Gottesdienst an Heiligabend zu basteln, und das geht so: In der Kita Leuchtturm und im Spielwarengeschäft AHS an der Nibelungenstraße können sich alle, die mitbasteln möchten, ab 11. Dezember eine kostenlose Materialtüte abholen und damit eine kleine Weihnachtslaterne gestalten.

Beleuchtung für den Fußweg

Die fertigen Laternen müssen bis spätestens 21. Dezember in der Kita oder in der Kiste vor dem Gemeindebüro abgegeben werden. An Heiligabend schmücken die Verantwortlichen den Fußweg hoch zur Kirche mit den Lichtern.

Im Anschluss an den Heiligabendgottesdienst, der um 16 Uhr auf dem Platz vor der Kirche stattfinden wird, dürfen die Lichter natürlich mit nach Hause genommen werden. Nähere Infos zum Heiligabendgottesdienst in der evangelischen Gemeinde folgen. red

