Walter Renneisen und die „Poesie des Unsinns“

Bensheim.Walter Renneisen lädt unter dem Titel „Die Poesie des Unsinns“ zu seinem neuen Programm ins Bensheimer Parktheater ein. Die Aufführung ist am Sonntag, 12. Januar 2020, um 18 Uhr.

„Unsinnsliteratur“ mit Beispielen von Karl May, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Karl Valentin, Heinz Erhardt, Ernst Jandl und anderen wird bei dieser Rezitation mit Walter Renneisen vorgetragen. Es kommt aber auch der „ungewollte Unsinn“ zu Wort, wie die Gedichte von Friederike Kemper, die Schlagertexte von Helene Fischer und den Beatles oder beispielsweise die aus dem Japanischen übersetzten Bedienungsanleitungen für Küchengeräte.

In der Ankündigung heißt es: Unsinnpoesie, das ist der Abschied vom Alltäglichen, vom Gewohnten. Naturgesetze werden außer Kraft gesetzt, logische Regeln gelten nicht mehr. Das Denken steht kopf. Die Sprache schlägt Purzelbäume. Der Homo ludens kommt hier zu seinem Recht. Wie in einem anonymen Vers aus dem Jahre 1860: „Stunden, wo der Unsinn waltet, sind so selten, stört sie nie! Schöner Unsinn, glaubt mir, Kinder, er gehört zur Poesie.“

Unsinnspoesie ist nicht sinnlos. Sie ist vielmehr gegen den herkömmlichen Sinn einer Sache geschrieben und stellt eine versteckte oder offene Auflehnung gegen den Denk- und Realitätszwang dar. red

