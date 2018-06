Anzeige

Bensheim.Walter Trout ist das Herzstück der modernen Bluesrockszene. Er wird von der alten Garde respektiert, von den Youngstern verehrt und von seinen Fans, denen er nach jedem Konzert die Hände schüttelt, hochgeschätzt. Am heutigen Dienstag (12.) tritt er um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim auf.

Visionen und Talent

Nach 50 Jahren im Business gilt er gleichermaßen als Glücksbringer als auch der Leim, der die Bluesgemeinschaft zusammenhält, besonders in einer Zeit, in der die Welt noch nie so gespalten war. Nur jemand wie Walter Trout hat die Vision, das Talent und das nötige mit Stars gespickte Adressbuch, um ein Projekt in der Größenordnung von „We are All In This Together“ auf die Beine zu stellen. „Es war ein ziemliches Stück Arbeit, dieses Album aufzunehmen“, gibt er zu.

Karten für das Konzert heute im Rex gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen: Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, Büro Musiktheater Rex, Telefon 06251/680199, im Internet unter www.musiktheater-rex.de und an der Abendkasse. red