Wanderfreunde besuchten Speyer

Bensheim.Der Vereinsausflug der Wanderfreunde Bensheim nach Speyer startete mit 56 Erwachsenen und fünf Kindern am Busbahnhof in Bensheim. Die erste Station war an der Rheinufer-Promenade in Speyer, wo eine Frühstückspause eingelegt wurde.

Schifffahrt und Dombesichtigung

Nach einer Schifffahrt auf dem Reffenthaler Altrhein teilte sich die Gruppe. Einige besichtigten den Dom und gingen in Speyer auf Entdeckungstour. Andere besuchten das Technikmuseum, in dem es sehr viel Interessantes zu sehen gab.

Am Abend trafen sich beide Gruppen in einem Lokal in Speyer wieder. Hier hatte man einen schönen Abschluss bei Speis und Trank, bevor die Heimfahrt angetreten wurde.

Für die Planung und Durchführung der Tour dankten die Teilnehmer den Tourenführern Franz Bauer, Josef Nenortas, Horst Sippel und Hermann Zubrod. red/Bild: Verein

