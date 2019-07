Wanderfreunde im Land des Bergdoktors

Bensheim.47 Mitglieder der Wanderfreunde Bensheim starteten unter der Führung von Hermann und Kerima Zubrod zu einer Tour am Wilden Kaiser in Tirol. Bei der ersten Rast gab es das traditionelle Frühstück mit „Weck, Worscht un Woi“.

Am Montag wurde um den Hintersteiner See gewandert, während die Nichtwanderer den Gruber Hof besuchten. Hier ist das Wohnhaus des Bergdoktors aus der Fernsehserie zu besichtigen. Am nächsten Tag fuhr die Gruppe mit der Bahn hoch auf den „Hartkaiser“. Bei schönem Wetter konnte man hier ein traumhaftes Panorama erleben. Es gab in „Ellmi’s Zauberwelt“ einiges zu erkunden, bevor die Wanderung zur Rübezahl-Alm angetreten wurde.

Am nächsten Tag stand die Stadt Kufstein auf dem Programm. Nach einem historischen Rundweg konnte man die Festung besichtigen oder die Stadt erkunden. Es wurde zur Achinger-Alm gewandert. Auf dem Rückweg lockte es einige Bensheimer, mit der Rodelbahn ins Tal zufahren. Am letzten Tag der Wanderfahrt stand der Vormittag zur freien Verfügung. Danach machten sich alle auf den Weg zur Wochenbrunner-Alm. Zu diesem Areal mit wunderschönem Ausblick gehören ein Wildgehege, eine Kneippanlage, das Almladl sowie eine Kapelle. Bei Musik und einer deftigen Brotzeit ließ man hier in geselliger Runde den Tag ausklingen. red

