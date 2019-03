Wanderfreunde ziehen Bilanz

Bensheim.Erste Vorsitzende Kerima Zubrod konnte zur Jahreshauptversammlung der Wanderfreunde Bensheim 35 Mitglieder begrüßen. Ein besonderer Gruß galt dem Ehrenmitglied Hans Fischer. Nach dem Clublied gedachte man den im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitgliedern.

In ihrem Bericht hielt Kerima Zubrod Rückschau auf ein erfolgreiches Wanderjahr 2018. Alle 15 Veranstaltungen, an denen sich 674 Wanderfreunde und Gäste beteiligten – das ergibt einen Durchschnitt von 45 Personen je Tour – wurden planmäßig durchgeführt. Besondere Höhepunkte waren die Wanderehrung, der Vereinsausflug nach Speyer mit Schifffahrt auf dem Altrhein, die Abendwanderung, die Nikolausfeier und die einwöchige Wanderfahrt an den Diemelsee.

Auch im laufenden Wanderjahr 2019 sind wieder viele Aktivitäten vorgesehen. Der Wanderfreunde-Stammtisch wird jeweils am zweiten Donnerstag im Monat gerne besucht. Der Verein zählt derzeit 161 Mitglieder (davon neun Kinder), das entspricht exakt dem Stand des Vorjahres. Die Vorsitzende dankte allen Helfern für ihren Einsatz im Verein.

In Abwesenheit des Rechners Thomas Peter trug der zweite Vorsitzende Josef Nenortas den Bericht des Rechners vor. Die Finanzlage der Wanderfreunde zeigt ein ausgeglichenes Ergebnis. Auch für 2019 sei ein ausgeglichener Haushalt zu erwarten. Die Kassenprüfer Anni Schäfer und Karl Schaf bescheinigten dem Rechner eine vorbildliche und gewissenhafte Buchführung. Rechner und der komplette Vorstand wurden einstimmig entlastet.

Bei der anschließenden Neuwahl des Vorstandes durch Wahlleiterin Anni Schäfer wurde der bisherige komplette Vorstand (Vorsitzende Kerima Zubrod, 2. Vorsitzender Josef Nenortas, Rechner Thomas Peter, Wanderwartin Elisabeth Bauer, Schriftführerin Rita Laubach, und die Beisitzer Norbert Pfeifer, Horst Sippel und Hermann Zubrod junior) einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Zu neuen Kassenprüfern wurden Anni Schäfer, Else Mühlhäuser und Franz Sankowski bestellt.

Im Anschluss wurde Rechner Thomas Peter für seine 20-jährige Tätigkeit sowie Wanderwartin Elisabeth Bauer und Beisitzer Horst Sippel für jeweils zehn Jahre Vorstandsarbeit geehrt und mit Präsenten bedacht.

Am Ende wies Vorsitzende Kerima Zubrod auf die nächsten Veranstaltungen hin: die Osterwanderung am 22. April, die Maiwanderung am 26. Mai sowie die Mondscheintour am 15. Juni. red

